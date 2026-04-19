Образы со световозвращающими аксессуарами показали на Неделе моды в Екатеринбурге





– отмечают в управлении. «Интеграция световозвращающих элементов в повседневную моду – реальный шаг к снижению травматизма на дорогах. Чем заметнее пешеход, тем выше его безопасность. И этот принцип теперь становится трендом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на Неделе моды показали необычную линейку «Сияние истоков» с образами, в которых использовались световозвращающие элементы – те самые, носить которые в тёмное время суток постоянно призывают в ГИБДД.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловской Госавтоинспекции, над образами работали студенты УрГПУ при поддержке областного УГИБДД.Элементами, которые отлично отражают свет, авторы линейки стилизовали головные уборы, декоративные пояса и сумки.Также отмечается, что молодые дизайнеры стремились не только придумать, как можно лаконично интегрировать световозвращающие элементы, но и думали о том, как использовать в каждом изделии элементы народной культуры – орнаменты, ремесла, природные богатства, архитектура и промышленное наследие России. Мероприятие для возрастной категории 18+