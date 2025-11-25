Екатеринбургская студентка создала капсулу одежды с коми-пермяцкими узорами

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Студентка УрГАХУ Мария Григина стала одной из победительниц культурного проекта «Народный облик Урала. Наследие». Она представила капсулу женской одежды с мотивами традиционной коми-пермяцкой кубовой набойки. В линейку вошли футболка, свитшот и шоппер, сообщили в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа.Коллекция «Отпечаток времени» основана на геометрическом мотиве цветка, украшавшего коми-пермяцкие дубасы. Цветовая гамма – глубокие синие, зелёные и коричневые оттенки – повторяет атмосферу традиционного костюма. Лаконичные формы и аккуратные декоративные элементы передают характер северной одежды – практичность и сдержанную выразительность.«В рамках курсовой работы я создала коллекцию женской одежды, в основе которой коми-пермяцкие орнаменты. Меня заинтересовала техника кубовой набойки – ремесло, развитое у коми-пермяков. Я родом с северного Урала, из Березников, и, возможно, у меня есть коми-пермяцкие корни. Изучая орнаменты и декоративно-прикладное искусство, я параллельно исследовала историю своей семьи – и эта тема увлекла меня ещё сильнее. Часть коллекции я представила на проекте „Народный облик Урала. Наследие“. Рада быть одним из победителей», – рассказала Мария Григина.Проект «Народный облик Урала. Наследие» объединяет молодых дизайнеров, вузы, музеи и предпринимателей. Его цель – создание молодёжной коллекции одежды и аксессуаров, в которой бережно отражены традиции народов Урала. Участники обратились к татарской кожаной мозаике и тамбурному шву, удмуртским орнаментам, бурятским мотивам, урало-сибирской росписи и башкирским украшениям «Селтэр». Показ работ победителей состоится 6 декабря в Арамили.