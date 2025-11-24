Возрастное ограничение 18+
Опера «Алиса в Зазеркалье» Екатеринбургского театра оперы и балета стала лауреатом премии «Онегин»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Опера «Алиса в Зазеркалье» Ефрема Подгайца, поставленная Екатеринбургским театром оперы и балета, стала лауреатом оперной премии «Онегин» в категории «Событие. Дети».
Ефрем Подгайц создал «Алису в Зазеркалье» более 40 лет назад по сказке Льюиса Кэрролла, и, как отмечается в аннотации к пьесе, постановщики театра вслед за Кэрроллом и Подгайцем воплощают причудливый мир Зазеркалья, в котором на огромной шахматной доске разыгрывается битва между белыми и черными фигурами – миром детства и миром взрослых.
Церемония вручения X Национальной оперной премии «Онегин» состоялась накануне на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
На звание лучшей постановки для детской аудитории также претендовала «Красная Шапочка» Цезаря Кюи Петербургского детского оперного театра «Strekozza».
«В этой игре Алиса не следует общим правилам, а старается познать себя и свои цели, погружаясь в свое подсознание и сталкиваясь с уродливыми страхами. Она понимает, что должна стать Белой королевой, завершает путешествие по Зазеркалью и возвращается в реальный мир уже готовой к взрослой жизни»,
– поясняют в театре.
