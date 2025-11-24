Возрастное ограничение 18+

Опера «Алиса в Зазеркалье» Екатеринбургского театра оперы и балета стала лауреатом премии «Онегин»

16.26 Воскресенье, 30 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Опера «Алиса в Зазеркалье» Ефрема Подгайца, поставленная Екатеринбургским театром оперы и балета, стала лауреатом оперной премии «Онегин» в категории «Событие. Дети».

Ефрем Подгайц создал «Алису в Зазеркалье» более 40 лет назад по сказке Льюиса Кэрролла, и, как отмечается в аннотации к пьесе, постановщики театра вслед за Кэрроллом и Подгайцем воплощают причудливый мир Зазеркалья, в котором на огромной шахматной доске разыгрывается битва между белыми и черными фигурами – миром детства и миром взрослых.

«В этой игре Алиса не следует общим правилам, а старается познать себя и свои цели, погружаясь в свое подсознание и сталкиваясь с уродливыми страхами. Она понимает, что должна стать Белой королевой, завершает путешествие по Зазеркалью и возвращается в реальный мир уже готовой к взрослой жизни»,

– поясняют в театре.


Церемония вручения X Национальной оперной премии «Онегин» состоялась накануне на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

На звание лучшей постановки для детской аудитории также претендовала «Красная Шапочка» Цезаря Кюи Петербургского детского оперного театра «Strekozza».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
