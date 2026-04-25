СМИ сообщают, что студент УрФУ узнал о своём отчислении в военкомате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что один из студентов УрФУ узнал о том, что его отчислили только после того, как пришёл в военкомат по повестке.
По данным Е1, молодой человек учился и жил в общежитии вплоть до сегодняшнего дня, но в военкомате, куда он пришёл после получения повестки, ему сообщили, что он не учится в вузе с 3 марта. Со слов матери отчисленного студента, у него была одна академическая задолженность за третий семестр, и он имел право пересдать экзамен, но его якобы даже не уведомили об отчислении.
В университете заявили, что он должен был знать об отчислении, поскольку у отчисленных студентов отключается личный кабинет. Также в вузе утверждают, что у молодого человека было 24 задолженности, а не одна.
