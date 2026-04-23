Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области неизвестные привязали собаку к железной дороге
Фото: «ЗооПатруль. Арамиль» / vk.com/zoopatryl_aramil
В Свердловской области недалеко от посёлка Октябрьский нашли собаку, которую неизвестные привязали к железной дороге.
Как рассказали в группе «ЗооПатруль. Арамиль», привязанную на цепь собаку, проезжая на поезде, заметил неравнодушный человек. Он сразу сообщил об этом в «Зооспас в Екатеринбург» и передал координаты. Затем информацию передали арамильским волонтёрам, которые находились ближе всего к месту, где видели животное.
По словам зооспасателей, когда они прибыли на место, то увидели остановившийся грузовой состав. Волонтёры испугались, что спасать уже некого, но, приблизившись, увидели, что собака жива, а навстречу ей бежит машинист, чтобы скорее отвязать её. В этот же момент они заметили второй поезд на горизонте, который ехал прямо на них. К счастью, он успел вовремя остановиться.
Как рассказали в группе «ЗооПатруль. Арамиль», привязанную на цепь собаку, проезжая на поезде, заметил неравнодушный человек. Он сразу сообщил об этом в «Зооспас в Екатеринбург» и передал координаты. Затем информацию передали арамильским волонтёрам, которые находились ближе всего к месту, где видели животное.
По словам зооспасателей, когда они прибыли на место, то увидели остановившийся грузовой состав. Волонтёры испугались, что спасать уже некого, но, приблизившись, увидели, что собака жива, а навстречу ей бежит машинист, чтобы скорее отвязать её. В этот же момент они заметили второй поезд на горизонте, который ехал прямо на них. К счастью, он успел вовремя остановиться.
«На вопрос машинисту, могла ли она сама зацепиться или была привязана человеком, он ответил: "Не сама". Сколько времени собака там была до обнаружения, неизвестно»,
– говорят волонтёры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
