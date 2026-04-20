В Верхней Пышме врача по фамилии Беда признали виновным в смерти пациента
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верхнепышминский городской суд осудил врача-эндоскописта Алексея по фамилии Беда, по неосторожности погубившего своего пациента.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в августе 2023 года Алексей Беда, оказывая медицинскую помощь, «причинил пациенту внутриоперационное травматическое повреждение». Согласно материалам дела, это произошло из-за нарушения техники безопасности при оперативном вмешательстве. Кроме этого, по версии суда и следствия, он мог выявить травму и своевременно помочь, но не сделал этого. Впоследствии пациент скончался.
Суд признал Алексея Беду виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) и назначил 2 года 9 месяцев ограничения свободы. Однако в связи с истечением срока давности врача освободили от наказания.
«Вследствие ненадлежащего исполнения Алексеем Бедой своих профессиональных обязанностей, совокупности допущенных им дефектов оказания медицинской помощи у пациента развилось угрожающее жизни состояние, которое привело к смерти пациента»,
– рассказали в прокуратуре.
Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктом
20 апреля 2026
20 апреля 2026
Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2026
24 апреля 2026