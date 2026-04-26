УрФУ переведёт студентов на гибридное обучение до середины октября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Студенты очной формы обучения Уральского федерального университета начнут 2026/27 учебный год в гибридном и дистанционном форматах. Такой порядок будет действовать с 1 сентября по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Согласно приказу ректора, к привычному очному обучению студенты вернутся 15 октября. Лабораторные занятия начнутся позднее, с 26 октября. Новый порядок коснётся всех курсов и уровней подготовки.В сентябре кампус УрФУ станет одной из площадок Международного фестиваля молодёжи. Изначально фестиваль планировали провести в Красноярске. Однако губернатор края попросил администрацию президента перенести мероприятие, поскольку город активно готовится к празднованию 400-летия и масштабным ремонтным работам. Позже Владимир Путин подписал указ о проведении фестиваля в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+