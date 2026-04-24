В Екатеринбурге снова отменили традиционное шествие студентов в День радио

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в этом году не состоится традиционное шествие студентов к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Об отмене мероприятия сообщает ЕАН со ссылкой на представителя Уральского федерального университета.Ежегодно в День радио студенты радиофака УПИ, который сейчас входит в состав Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, проходили колонной от учебного корпуса к памятнику Александру Попову.Эта студенческая традиция существует с 1994 года. Однако в разные годы мероприятие уже отменяли. Так, в 2020 и 2021 годах причиной стала пандемия коронавируса, а в 2023 и 2024 годах шествие не проводили из соображений безопасности.Мероприятие для возрастной категории 18+