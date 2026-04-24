В Екатеринбурге снова отменили традиционное шествие студентов в День радио

20.14 Воскресенье, 26 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году не состоится традиционное шествие студентов к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Об отмене мероприятия сообщает ЕАН со ссылкой на представителя Уральского федерального университета.

Ежегодно в День радио студенты радиофака УПИ, который сейчас входит в состав Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, проходили колонной от учебного корпуса к памятнику Александру Попову.

Эта студенческая традиция существует с 1994 года. Однако в разные годы мероприятие уже отменяли. Так, в 2020 и 2021 годах причиной стала пандемия коронавируса, а в 2023 и 2024 годах шествие не проводили из соображений безопасности.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Мобильный пункт бесплатного приёма старых шин собираются открыть в Екатеринбурге
24 апреля 2026
Концерт рэпера СМН, на которого жаловалась «Русская община», не состоялся в Екатеринбурге
25 апреля 2026
В Екатеринбурге на день закроют участок набережной Рабочей Молодёжи
23 апреля 2026
Посещение чемпионата по синхронному плаванию в Екатеринбурге обещают сделать бесплатным для школьников и студентов
24 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
20:21 УрФУ переведёт студентов на гибридное обучение до середины октября
18:42 В Екатеринбурге откроется новая арт-резиденция
18:36 Житель Первоуральска крал зерновой кофе и продавал его на улице
16:32 В Нижнем Тагиле более 100 юных спортсменов вышли на «Первый старт»
15:29 В Екатеринбурге открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
14:46 Число ДТП в Свердловской области снизилось на 10,3% с начала года
13:49 В Свердловской области появились дипфейки с участием Дениса Паслера
12:48 В Свердловской области потеплеет до 19° в начале новой недели
11:51 В Екатеринбурге пожар площадью 1 кв.м привёл к госпитализации человека
18:14 Концерт рэпера СМН, на которого жаловалась «Русская община», не состоялся в Екатеринбурге
17:57 Количество пострадавших от атаки беспилотника в Екатеринбурге выросло до девяти
17:47 Музей истории Екатеринбурга сделает бесплатный вход в день рождения Татищева
15:14 В Полевском после массового отравления школьников расследование взял на контроль глава СК
14:29 Девять жителей Свердловской области вернулись из украинского плена
13:54 В Среднеуральске и Верхней Пышме неделю ищут 71-летнюю женщину
13:39 В Свердловской области ввели особый противопожарный режим
13:11 За сутки в Свердловской области потушили 17 пожаров, один человек погиб
12:51 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны десятки рейсов
11:33 Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге, шестерым понадобилась помощь медиков
21:03 Более трёх тысяч человек написали «Диктант Победы» в Верхней Пышме
21:03 В Екатеринбурге вышла новая книга о генерале Геннине
20:16 На две недели арестовали жителя Новоуральска за езду без прав
19:57 За неделю в Свердловской области зафиксировано более 125 тысяч нарушений ПДД
19:34 Екатеринбуржцы выступают против застройки Пышминских озерков
19:01 Мастер-класс по прививке плодовых деревьев проведут в Саду Казанцева
Все новости Свердловской области
