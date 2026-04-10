Жители Свердловской области разместили более 400 объявлений на Авито с тегом #яПомогаю для помощи Дагестану

15.38 Пятница, 17 апреля 2026
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Жители Свердловской области разместили 402 объявления на Авито с хэштегом #яПомогаю с момента запуска гуманитарного проекта в помощь пострадавшим от паводков в Дагестане.

Напомним, площадка запустила гуманитарную кампанию 3 апреля, которая продлится до 1 мая. До этой даты стоимость доставки для покупателей из Дагестана составляет 1 рубль. Практически бесплатная доставка действует только для вещей, размещённых в объявлениях с тегом #яПомогаю и символической ценой от 10 рублей.

Чаще всего жители Свердловской области готовы помочь детской одеждой и обувью (42%), одеждой, обувью и аксессуарами для взрослых (38%), а также товарами для детей и игрушками (6%). Отмечается, что спрос есть в тех же категориях: 36%, 30% и 11% соответственно.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
