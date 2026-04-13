Дела 602 «зайцев» готовы к передаче в суды Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге контролёры Центра управления перевозками и сотрудники транспортного департамента подготовили к передаче в суды дела 602 «зайцев».
Об этом сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», подчёркивая, что это не главный показатель.
Також отмечается, что екатеринбуржцы стали больше покупать проездных. По данным канала, в феврале было продано 33 874 проездных, в марте – 36 611, а в апреле – 38 113.
«Например, в феврале "проваливались" хорошие автобусные маршруты № 82 и № 83, в марте ситуация восстановилась. Аналогичная ситуация на некоторых других маршрутах, провалов нет»,
– пишет ресурс.
