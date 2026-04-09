Облсуд ужесточил наказание экс-чиновнице из Каменского района по делу о взятках
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшей исполняющей обязанности главы Черемховской сельской администрации Юлии Голубцовой.
В феврале 2026 года Каменский районный суд признал её виновной в получении трёх взяток, в том числе в крупном размере (ч. 2, ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в мае 2022 года она получила 35 тысяч рублей, а в сентябре 2023 года – 200 тысяч рублей за заключение договоров на вывоз мусора. Затем в мае 2024 года она получила 38 тысяч рублей за приёмку работ по ликвидации свалки вблизи Черемхово, чтобы закрыть глаза на то, что мусор вывезли не на полигон ТБО, а на участок в трёх километрах от села.
Свою вину экс-чиновница признала. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Также суд лишил её права занимать должности в госорганах на 4 года.
Позже прокуратура обжаловала приговор, и Свердловский областной суд, изучив доводы апелляционного представления, повысил штраф до 2 миллионов 200 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.
Неоплаченные сотни рублей за каршеринг в Екатеринбурге обернулись штрафом на сотни тысяч
11 апреля 2026
11 апреля 2026
Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
14 апреля 2026
14 апреля 2026