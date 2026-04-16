Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи-травматологи и нейрохирурги Уральского института травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина помогли 11-летней девочке из Режа восстановиться после тяжёлого перелома позвоночника и вернуться к танцам.
Как рассказали в областном Минздраве, на восстановление у юной пациентки ушло десять месяцев. Несмотря на ограничения после операции и длительное ношение шейного корсета, который разрешили снять только в феврале после полного сращивания позвонков, девочка смогла вернуться к хореографии.
Финальным этапом восстановления стала недавняя операция по удалению металлоконструкций.
В знак признательности девочка подготовила творческую композицию для своего лечащего врача – нейрохирурга Антона Пьянкова, добавили в Минздраве.
Как рассказали в областном Минздраве, на восстановление у юной пациентки ушло десять месяцев. Несмотря на ограничения после операции и длительное ношение шейного корсета, который разрешили снять только в феврале после полного сращивания позвонков, девочка смогла вернуться к хореографии.
Финальным этапом восстановления стала недавняя операция по удалению металлоконструкций.
В знак признательности девочка подготовила творческую композицию для своего лечащего врача – нейрохирурга Антона Пьянкова, добавили в Минздраве.
