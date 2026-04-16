Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника

10.26 Пятница, 17 апреля 2026
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи-травматологи и нейрохирурги Уральского института травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина помогли 11-летней девочке из Режа восстановиться после тяжёлого перелома позвоночника и вернуться к танцам.

Как рассказали в областном Минздраве, на восстановление у юной пациентки ушло десять месяцев. Несмотря на ограничения после операции и длительное ношение шейного корсета, который разрешили снять только в феврале после полного сращивания позвонков, девочка смогла вернуться к хореографии.

Финальным этапом восстановления стала недавняя операция по удалению металлоконструкций.

В знак признательности девочка подготовила творческую композицию для своего лечащего врача – нейрохирурга Антона Пьянкова, добавили в Минздраве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
13:07 Лесной пожар площадью 23 гектаров тушат в Свердловской области
13:01 Почти на 30% сократилось количество преступлений в Каменском районе
12:04 «Антитеррор Урал» и ФСБ сообщают о всплеске фейков в интернете
11:38 В Свердловской области выбрали подрядчика для строительства здания фабрики микроэлектроники
10:26 Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
10:02 В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам
09:29 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков
21:12 В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
20:26 Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
20:01 В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру
19:14 На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир
18:27 Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
18:02 Менеджеры по маркетплейсам чаще всех упоминают ИИ-навыки в резюме
17:56 Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
17:31 60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»
16:30 Прокуратура обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха
16:03 Подросток не справился с мопедом и попал в ДГКБ Екатеринбурга
15:46 Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» собрали более пяти млн рублей на оборудование для ОДКБ Екатеринбурга
15:15 Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС
14:33 Лесные пожары вновь регистрируются в Свердловской области
14:06 В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
13:35 Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС
12:48 Ещё один человек утонул на Шарташе в Екатеринбурге
12:29 Донор костного мозга улетел из Казахстана в Екатеринбург ради помощи ребёнку
11:35 В Екатеринбурге появился аудиогид по уличному искусству
10:22 В Краснотурьинске будут судить виновника смертельного ДТП на подъезде к городу
Все новости
