В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске отец полностью погасил долг по алиментам – более 630 тысяч рублей – после того, как над ним нависла угроза уголовной ответственности.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, по решению суда мужчина обязан выплачивать одну четверть своей зарплаты на содержание ребёнка. Однако он этого не делал, в связи с чем уже привлекался по статье («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
Поскольку после этого мужчина никаких выводов для себя не сделал, и приставы возбудили на него уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (тоже неуплата алиментов).
«Не желая оказаться на скамье подсудимых, мужчина погасил полностью имеющуюся задолженность в размере 633 379 рублей, денежные средства получены взыскателем, уголовное дело в отношении гражданина прекращено»,
– сообщили в пресс-службе приставов.
