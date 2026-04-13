В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам





– сообщили в пресс-службе приставов. «Не желая оказаться на скамье подсудимых, мужчина погасил полностью имеющуюся задолженность в размере 633 379 рублей, денежные средства получены взыскателем, уголовное дело в отношении гражданина прекращено»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Североуральске отец полностью погасил долг по алиментам – более 630 тысяч рублей – после того, как над ним нависла угроза уголовной ответственности.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, по решению суда мужчина обязан выплачивать одну четверть своей зарплаты на содержание ребёнка. Однако он этого не делал, в связи с чем уже привлекался по статье («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).Поскольку после этого мужчина никаких выводов для себя не сделал, и приставы возбудили на него уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (тоже неуплата алиментов).Мероприятие для возрастной категории 18+