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Сысертчане возобновили пикеты у резиденции губернатора в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района возобновили одиночные пикеты у резиденции губернатора Свердловской области. Сысертчане продолжают выступать против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса на юге района.
Она также выразила беспокойство по поводу того, что в месте, где хотят строить полигон, находятся торфяники.
Напомним, на минувшей неделе Сысертский избирком вновь отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу строительства мусорного объекта.
«Сегодня я вышла на пикет для того, чтобы поддержать людей, которые также, как и я, против строительства мусорного полигона на сельхозземлях. Я хочу, чтобы наша земля осталась чистой, чтобы мы могли дышать чистым воздухом, чтобы наши дети жили спокойно и не болели астмой»,
– рассказала жительница Сысертского района.
Она также выразила беспокойство по поводу того, что в месте, где хотят строить полигон, находятся торфяники.
Напомним, на минувшей неделе Сысертский избирком вновь отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу строительства мусорного объекта.
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