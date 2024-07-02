Сысертчане возобновили пикеты у резиденции губернатора в Екатеринбурге





рассказала жительница Сысертского района. «Сегодня я вышла на пикет для того, чтобы поддержать людей, которые также, как и я, против строительства мусорного полигона на сельхозземлях. Я хочу, чтобы наша земля осталась чистой, чтобы мы могли дышать чистым воздухом, чтобы наши дети жили спокойно и не болели астмой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жители Сысертского района возобновили одиночные пикеты у резиденции губернатора Свердловской области. Сысертчане продолжают выступать против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса на юге района.Она также выразила беспокойство по поводу того, что в месте, где хотят строить полигон, находятся торфяники.Напомним, на минувшей неделе Сысертский избирком вновь отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу строительства мусорного объекта.