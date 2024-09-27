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В выходные в Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер
Фото: Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Вместе с тем в регионе похолодает.
В субботу, 5 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах до -5°C. Днём +10…+15°C. Ветер 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +13…15°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 6 октября, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C, в горах и низинах до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +6…+8°C, днём +11…+13°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 5 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах до -5°C. Днём +10…+15°C. Ветер 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +13…15°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 6 октября, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C, в горах и низинах до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +6…+8°C, днём +11…+13°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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