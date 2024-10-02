В Карпинске прокуратура заинтересовалась домом без отопления и водоснабжения на улице Лермонтова





– рассказали в прокуратуре. «Согласно публикации СМИ, указанный жилой дом является многоквартирным, в нем расположено 12 квартир. В доме нет централизованного отопления и водоснабжения. При этом в каждой квартире дома имеется печное отопление»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Карпинске проводит проверку местная прокуратура, заинтересовавшаяся сообщением в СМИ о доме на улице Лермонтова, в котором нет ни воды, ни отопления.Известно, что администрация уже занималась разработкой проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения для этого дома, но из-за того, что это очень дорого, строительство откладывалось.Сейчас прокуратура намерена дать оценку действиям администрации и управляющей компанией, которая обслуживает этот дом.