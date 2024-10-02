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В Карпинске прокуратура заинтересовалась домом без отопления и водоснабжения на улице Лермонтова

15.16 Пятница, 4 октября 2024
Фото: Владислав Постников
В Карпинске проводит проверку местная прокуратура, заинтересовавшаяся сообщением в СМИ о доме на улице Лермонтова, в котором нет ни воды, ни отопления.

«Согласно публикации СМИ, указанный жилой дом является многоквартирным, в нем расположено 12 квартир. В доме нет централизованного отопления и водоснабжения. При этом в каждой квартире дома имеется печное отопление»,

– рассказали в прокуратуре.


Известно, что администрация уже занималась разработкой проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения для этого дома, но из-за того, что это очень дорого, строительство откладывалось.

Сейчас прокуратура намерена дать оценку действиям администрации и управляющей компанией, которая обслуживает этот дом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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02:22 Новый прлпред в УрФО Артём Жога прилетел в Екатеринбург
21:36 Выманившего у девушки 14 миллионов рублей уральца отправят в колонию
20:44 В Екатеринбурге горела исправительная колония
20:04 Сведения об излишне предприимчивом уральском таможеннике внесли в «чёрный список»
19:14 «Закладчицу» на костылях задержали в районе Уктуса
18:45 Среди екатеринбуржцев ищут новых владельцев для Заречных кошек
17:41 Екатеринбурженка заявила, что её в больнице привязывали к кровати
17:15 В Артёмовском собирают средства для помощи покусанной клещами собаке
17:11 В отставку ушёл руководитель аппарата губернатора Свердловской области
16:08 В Полевском активизировались газовщики-аферисты
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