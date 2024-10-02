Автоинспекторы на следующей неделе будут пристальней следить за пешими екатеринбуржцами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга проанонсировала проведение профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Оно запланировано на следующую рабочую неделю.С 7 по 10 октября сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга будут особо внимательны к поведению пешеходов на улицах Екатеринбурга. Поэтому переходить проезжую часть в непредназначенном для этого месте или игнорировать запрещающий сигнал светофора в указанные дни будет вдвойне опасно. Если даже нарушитель не угодит при этом под машину, то вполне может угодить под административную ответственность. По крайней мере, местная ГИБДД настроена решительно и вместе с анонсом распространяет предупреждением о том, что «лица, пренебрегающие Правилами дорожного движения, не уйдут от ответственности и понесут справедливое наказание».С другой стороны, к водителям, которые не предоставляют пешеходам преимущество в движении, на следующей неделе внимание хранителей порядка на дорогах тоже будет повышенным. Но это совсем не означает, что на время проведения профмероприятия остальные правила дорожного движения можно не соблюдать.