Турниры международной лиги Ural FC бесплатно покажут на KION





– рассказал гендиректор KION Алексей Иванов. «Трансляции спортивных мероприятий на платформах становятся все более популярны, и со стороны аудитории запрос на это также растет. KION отслеживает такие тренды, поэтому на нашей платформе появилось новое направление – трансляция спортивных боев. Для нас это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям еще больше разнообразия в контенте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Международную лигу по ММА и кикбоксингу Ural Fighting Championship (Ural FC), которая пройдёт в Перми, эксклюзивно покажут в онлайн-кинотеатра KION. Посмотреть турниры можно будет совершенно бесплатно.Всего в рамках лиги пройдёт 12 поединков, ближайший из которых состоится 16 октября. Все встречи спортсменов будут доступны зрителям онлайн-кинотеатра бесплатно.Трансляция турниров в Перми будет в онлайн-кинотеатре не последней, в дальнейшей на площадке планируют показывать и другие соревнования Ural FC.Ural Fighting Championship (Ural FC) – международная лига по ММА, боксу и К-1, целью которой является проведение крупнейших турниров по единоборствам в России. За время своего существования Ural FC провёл пять турниров с участием более, чем 150 бойцов из 15 стран мира. Турниры лиги URAL FC собирают на аренах более 20 тысяч зрителей.