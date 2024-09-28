В 187-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» из-за ДТП собирается пробка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о затруднённом движении из-за аварии на 187-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург». Там столкнулись два грузовика.«По предварительным данным, водитель грузовой автомашины "Камаз", не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся грузовой автомашиной "Ман"», – рассказали в пресс-группе.Известно, что в результате аварии пострадал только водитель «Камаза». Его увезли в больницу.