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Выманившего у девушки 14 миллионов рублей уральца отправят в колонию

21.36 Четверг, 3 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге закончился суд над молодым человеком, который умудрился обманом выманить у 19-летней интернет-подруги огромную сумму. Правда, воспользоваться «урожаем», ему не даст вынесенное судебное решение.

Согласно собранным прокуратурой материалам дела, 21-летний мошенник познакомился в одной из социальных сетей с 19-летней девушкой. Он сумел психологически так «обработать» новую знакомую, что та стала перечислять ему крупные денежные суммы, которые брала из отцовских сбережений. Всего в период с сентябрь по октябрь прошлого года жертва обмана успела перевести таким образом более 14 миллионов рублей.

Судили молодого мошенника в Кировском районном суде Екатеринбурга. Часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса позволила судье отправить бесчестного парня в исправительную колонию на шесть с половиной лет, как преступнику, причинившему значительный ущерб.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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