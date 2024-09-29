Крупный пожар произошёл в Белоярском округе на площади 650 «квадратов»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, во второй половине дня, в деревне Храмцово в Белоярском городском округе произошёл крупный пожар, площадь которого составила 650 квадратных метров.Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате пожара сгорел один частный дом и его надворные постройки.Информация о возгорании поступила в пожарную часть в 16.55. К месту происшествия тут же направили 4 спецмашины и 13 специалистов. В 18.12 огнеборцам удалось локализовать огонь, и в только в 20.01 – полностью его потушить.