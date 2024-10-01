Екатеринбуржец ответит перед судом за ограбление 12 отделений банков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за серию ограблений банков будут судить 45-летнего местного жителя, которого не могли найти на протяжении восьми лет. За это время он похитил почти 40 миллионов рублей.По версии следствия, с 2015 по 2023 год мужчина ограбил 12 отделений банков, вынеся из них более 39,8 миллиона рублей. Ходил он с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, которым угрожал банковским сотрудникам, требуя отдать из кассы все имеющие средства. Найти его долго не могли из-за того, что он перед ограблением отращивал бороду, а после преступления сбривал её. Кроме этого, опознать его мешали очки и маска.Однако последняя его «вылазка» в марте 2023 года оказалась неудачной. В ходе очередного ограбления его задержали.Уголовное дело мужчины передали в Ленинский районный Екатеринбург для рассмотрения по существу. Его будут судить по частям 2 и 4 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).