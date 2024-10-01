«Закладчицу» на костылях задержали в районе Уктуса

«Все находки были изъяты и отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в 57 свертках находился мефедрон, общей массой порядка 90 граммов. В отношении ранее судимой за незаконной оборот наркотиков гражданки 1990 года рождения возбуждено уголовное дело», — прокомментировали задержание в УМВД по Екатеринбургу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Подозрительную женщину задержали в Екатеринбурге на Уктусе, неподалёку от Высшего военного училища. Впоследствии при ней нашли пакетики с наркотой.Костыли, на которых передвигалась задержанная, не мешали ей заниматься дурным делом. Она делала закладки наркотических веществ, координаты которых позже продают наркоманам. На сей раз кому-то из «торчков» дозы может не хватить — даму на костылях задержали вместе с «товаром».Пакетики отыскались уже в дежурной части отдела полиции №13, куда с улицы Прониной сотрудники ППСП доставили подозрительную гражданку. Из её карманов «закладки» были извлечены при двух понятых. Выкручиваться женщина не стала, и сама призналась, что занимается сбытом мефедрона.