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«Закладчицу» на костылях задержали в районе Уктуса
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Патрульный участок»
Подозрительную женщину задержали в Екатеринбурге на Уктусе, неподалёку от Высшего военного училища. Впоследствии при ней нашли пакетики с наркотой.
Костыли, на которых передвигалась задержанная, не мешали ей заниматься дурным делом. Она делала закладки наркотических веществ, координаты которых позже продают наркоманам. На сей раз кому-то из «торчков» дозы может не хватить — даму на костылях задержали вместе с «товаром».
Пакетики отыскались уже в дежурной части отдела полиции №13, куда с улицы Прониной сотрудники ППСП доставили подозрительную гражданку. Из её карманов «закладки» были извлечены при двух понятых. Выкручиваться женщина не стала, и сама призналась, что занимается сбытом мефедрона.
Костыли, на которых передвигалась задержанная, не мешали ей заниматься дурным делом. Она делала закладки наркотических веществ, координаты которых позже продают наркоманам. На сей раз кому-то из «торчков» дозы может не хватить — даму на костылях задержали вместе с «товаром».
Пакетики отыскались уже в дежурной части отдела полиции №13, куда с улицы Прониной сотрудники ППСП доставили подозрительную гражданку. Из её карманов «закладки» были извлечены при двух понятых. Выкручиваться женщина не стала, и сама призналась, что занимается сбытом мефедрона.
«Все находки были изъяты и отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в 57 свертках находился мефедрон, общей массой порядка 90 граммов. В отношении ранее судимой за незаконной оборот наркотиков гражданки 1990 года рождения возбуждено уголовное дело», — прокомментировали задержание в УМВД по Екатеринбургу.
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