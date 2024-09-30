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Жителям Каменска-Уральского прислали фейковые квитанции
Фото: «Подслушано Каменск-Уральский»
В Каменске-Уральском неизвестные раскидали по почтовым ящикам фейковые извещения о проверке счётчиков. По словам местных жителей, понятно, что они приходят не от управляющей компании, но каменцы всё равно предупреждают друг друга.
«Вот такую чушь сегодня положили в почтовые ящики на Калинина 22. Надеюсь, никто ничего оплачивать не будет и никакие поверки не согласится проходить. Ну и близких предупредите!», – написал местный житель в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
В самой управляющей компании, со слов горожан, просят не обращать внимание на эти извещения и выбрасывать их.
В комментариях люди подмечают, что такие квитанции «гуляют» по почтовым ящикам уже давно.
Ранее похожие бумажки приходили и екатеринбуржцам.
«Вот такую чушь сегодня положили в почтовые ящики на Калинина 22. Надеюсь, никто ничего оплачивать не будет и никакие поверки не согласится проходить. Ну и близких предупредите!», – написал местный житель в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
В самой управляющей компании, со слов горожан, просят не обращать внимание на эти извещения и выбрасывать их.
В комментариях люди подмечают, что такие квитанции «гуляют» по почтовым ящикам уже давно.
Ранее похожие бумажки приходили и екатеринбуржцам.
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