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В Екатеринбурге задержали двух женщин по подозрению в организации незаконной миграции
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух женщин 44 и 45 лет, которых подозревают в организации незаконной миграции. Дамы за денежное вознаграждение помогали иностранцам оставаться в России якобы для работы.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ Свердловской области, за 150 тысяч рублей предприимчивые екатеринбурженки подавали в уполномоченные органы документы, согласно которым иностранцы приезжали работать на одно из семи юридических лиц, выступающих в этой схеме принимающей стороной.
В отношении женщин, занимавшихся подложными документами, возбуждено уголовное дело, а их подельников сейчас ищут.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ Свердловской области, за 150 тысяч рублей предприимчивые екатеринбурженки подавали в уполномоченные органы документы, согласно которым иностранцы приезжали работать на одно из семи юридических лиц, выступающих в этой схеме принимающей стороной.
«Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии»,
– рассказали в ведомстве.
В отношении женщин, занимавшихся подложными документами, возбуждено уголовное дело, а их подельников сейчас ищут.
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