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Уральские синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 7 октября
Фото: Владислав Постников
Синоптики «Уральского гидрометцентра» вновь продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 7 октября.
С 4 по 7 в Свердловской и Челябинской областях и в большинстве районах Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность, а также чрезвычайная, говорится в предупреждении специалистов.
Ранее сообщалось, что высокому риску возникновения пожаров способствует сухая погода, которая установилась на Урале с последних дней сентября.
С 4 по 7 в Свердловской и Челябинской областях и в большинстве районах Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность, а также чрезвычайная, говорится в предупреждении специалистов.
Ранее сообщалось, что высокому риску возникновения пожаров способствует сухая погода, которая установилась на Урале с последних дней сентября.
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