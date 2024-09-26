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В Екатеринбурге предпринимательница лишилась машины из-за большого долга за электроэнергию

09.54 Пятница, 4 октября 2024
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге предпринимательница накопила более 1,8 миллиона рублей долга за электричество и поплатилась за это своей Suzuki Grand Vitara.

Как рассказали Вечерним ведомостям в региональном ГУФССП, женщина свою задолженность не оплачивала и в отделении судебных приставов, где её ждали, не появлялась. В итоге у предпринимательницы решили арестовать расчётные счета, но средств, которые там хранились, оказалось недостаточно, и тогда у бизнесвумен забрали машину.

«Судебным приставом составлен акт описи и ареста, после чего машина перемещена на специализированную стоянку. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, транспортное средство будет реализовано на торгах в ТУ "Росимущества"», – рассказали приставы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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