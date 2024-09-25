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Новый прлпред в УрФО Артём Жога прилетел в Екатеринбург
Фото: телеграм-канал полпредства в УрФО
Новый полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога прилетел в административный центр округа — Екатеринбург. Встречал Жогу в аэропорту Кольцово замполпреда Александр Калиберда, следует из фотографий, публикуемых телеграм-каналом полпредства.
Напомним, указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе появился на сайте Кремля накануне. В течение недели УрФО был без полпреда, что порождало массу слухов о различных кандидатурах. Предыдущий полпред президента в УрФО, Владимир Якушев, после ухода с должности был назначен вице-спикером Совфеда.
Напомним, указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе появился на сайте Кремля накануне. В течение недели УрФО был без полпреда, что порождало массу слухов о различных кандидатурах. Предыдущий полпред президента в УрФО, Владимир Якушев, после ухода с должности был назначен вице-спикером Совфеда.
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