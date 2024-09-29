В Екатеринбурге горела исправительная колония

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории исправительной колонии №10 случился сегодня, 3 октября, в Екатеринбурге на улице Монтёрской. Несмотря на заявления областного управления федеральной службы исполнения наказаний о «небольшом» возгорании, пожарным пришлось потрудиться, чтобы побороть масштабно разгулявшийся огонь.Интересно, что в Свердловском ГУФСИНе информацию о «небольшом» пожаре комментировали таким образом, что можно было подумать — тушить будут самостоятельно, без помощи профессионалов. В духе песенки «всё хорошо, прекрасная маркиза», представителям СМИ в ведомстве рассказали, что буквально сегодня же проводилась тренировка на случай таких происшествий.На деле же «небольшое возгорание на крыше» разрослось до масштабов полноценной пожарища в 400 квадратных метров. Чтобы справиться с огнём, в колонию прислали аж 14 единиц спецтехники в сопровождении 46 специалистов пожаротушения. На борьбу с огнём им понадобилось около часа. И только в половине восьмого вечера из областного МЧС пришла весть, что пожар ликвидирован, а пожарные занимаются проливкой сгоревшего административного здания ИК-10.