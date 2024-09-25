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В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов несколько раз поменяют схему движения
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге планируют отремонтировать рельсы от дома на Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара, в связи с чем трамваи, ходящие от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ», будут менять свою схему движения.
Ремонт будет проходить в четыре этапа: с 12 по 13 октября, с 19 по 20 октября, с 26 по 27 октября и с 3 по 4 ноября. В эти дни схема движения поменяется у трамваев под номерами: 8, 12, 13, 15, 23.
В эти дни трамваи №8 и №13, доезжая до корпуса УрФУ на Мира, будет поворачивать на улицу Гагарина и ехать дальше в сторону Блюхера, а трамвай №12, движущийся со стороны Блюхера по Гагарина, будет поворачивать на проспект Ленина. Трамвай №15 с проспекта Ленина будет сворачивать на улицу Луначарского к остановке «Гостиница Исеть». Трамвай №23 пойдёт по Уральской и Блюхера, чтобы разворачиваться на кольце у остановки «Шарташ».
Ремонт будет проходить в четыре этапа: с 12 по 13 октября, с 19 по 20 октября, с 26 по 27 октября и с 3 по 4 ноября. В эти дни схема движения поменяется у трамваев под номерами: 8, 12, 13, 15, 23.
В эти дни трамваи №8 и №13, доезжая до корпуса УрФУ на Мира, будет поворачивать на улицу Гагарина и ехать дальше в сторону Блюхера, а трамвай №12, движущийся со стороны Блюхера по Гагарина, будет поворачивать на проспект Ленина. Трамвай №15 с проспекта Ленина будет сворачивать на улицу Луначарского к остановке «Гостиница Исеть». Трамвай №23 пойдёт по Уральской и Блюхера, чтобы разворачиваться на кольце у остановки «Шарташ».
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