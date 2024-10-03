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В два раза сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров сократилась в два раза. Такие данные приводит «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 4 октября 02.00, в регионе действовало 3 пожара на площади 7 гектаров. Вчера сообщалось о 4 пожарах на площади 16 гектаров.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует до 11 октября.
По данным лесопожарной службы на 4 октября 02.00, в регионе действовало 3 пожара на площади 7 гектаров. Вчера сообщалось о 4 пожарах на площади 16 гектаров.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует до 11 октября.
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