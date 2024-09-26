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В уральской столице утвердили план строительства дублёра Кольцовского тракта
Фото: Владислав Постников
В уральской столице хотят построить дублёр Кольцовского тракта около 10-го километра. Глава города Алексей Орлов уже утвердил проект межевания и планировки территории.
Как рассказали Вечерним ведомостям в мэрии, протяженность дублёра составит 830 метров.
«Дорога пойдёт параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. По обе стороны от неё расположатся трёхметровые тротуары и велосипедные дорожки», – сообщили в администрации.
Кроме этого, проект предполагает строительство улицы Новой-2, которая станет заездом в частный сектор, расположенный между Славянской и Химмашевской. Она будет идти перпендикулярно дублёру, а её протяжённость составит 206 метров.
Обе дороги будут иметь две полосы шириной 3,5 метра. Проект, судя по всему, долгосрочный. Реализовать его планируют до 2045 года.
Как рассказали Вечерним ведомостям в мэрии, протяженность дублёра составит 830 метров.
«Дорога пойдёт параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. По обе стороны от неё расположатся трёхметровые тротуары и велосипедные дорожки», – сообщили в администрации.
Кроме этого, проект предполагает строительство улицы Новой-2, которая станет заездом в частный сектор, расположенный между Славянской и Химмашевской. Она будет идти перпендикулярно дублёру, а её протяжённость составит 206 метров.
Обе дороги будут иметь две полосы шириной 3,5 метра. Проект, судя по всему, долгосрочный. Реализовать его планируют до 2045 года.
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