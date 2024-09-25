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Сведения об излишне предприимчивом уральском таможенники внесли в «чёрный список»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В официальном госреестре людей, уволенных с «государевой» службы в связи с утратой доверия, появилась и фамилия уральского таможенника, совмещавшего работу с коммерцией. Уволен он был ещё летом.
В начале августа текущего года стало известно, что один из работников организационно-инспекторской службы Уральского таможенного управления занимался предпринимательской деятельностью, что не положено людям, контролирующим, в том числе, ввоз и вывоз из страны различных товаров. В связи с этим он был уволен, а Уральская транспортная прокуратура добилась через суд ещё и того, чтобы увольнение было оформлено не по собственному желания, а с формулировкой «на основании утраты доверия». Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и дал определённое время работодателям предприимчивого таможенника внести изменения в изначальный приказ.
Сегодня Уральская транспортная прокуратура, контролировавшая исполнение судебного решения, сообщает, что приказ исправлен, а фамилия хитрого таможенника внесена в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Напомним, что конфликт интересов в таможне был обнаружен транспортной прокуратурой во время проверки выполнения законов о противодействии коррупции. Выяснилось, что один из работников организационно-инспекторской службы Уральского таможенного управления параллельно владеет бизнесом по перевозке грузов, а чтобы обойти антикоррупционные запреты, официально оформил свой дополнительный заработок на мать. Заключением же договоров занималась его жена.
В начале августа текущего года стало известно, что один из работников организационно-инспекторской службы Уральского таможенного управления занимался предпринимательской деятельностью, что не положено людям, контролирующим, в том числе, ввоз и вывоз из страны различных товаров. В связи с этим он был уволен, а Уральская транспортная прокуратура добилась через суд ещё и того, чтобы увольнение было оформлено не по собственному желания, а с формулировкой «на основании утраты доверия». Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и дал определённое время работодателям предприимчивого таможенника внести изменения в изначальный приказ.
Сегодня Уральская транспортная прокуратура, контролировавшая исполнение судебного решения, сообщает, что приказ исправлен, а фамилия хитрого таможенника внесена в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Напомним, что конфликт интересов в таможне был обнаружен транспортной прокуратурой во время проверки выполнения законов о противодействии коррупции. Выяснилось, что один из работников организационно-инспекторской службы Уральского таможенного управления параллельно владеет бизнесом по перевозке грузов, а чтобы обойти антикоррупционные запреты, официально оформил свой дополнительный заработок на мать. Заключением же договоров занималась его жена.
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