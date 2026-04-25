За первый месяц самокатного сезона в Свердловской области пострадали 134 человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Медики и госавтоинспекторы Свердловской области совместными усилиями составили статистику о происшествиях за первый месяц «самокатного» сезона. Она оказалась весьма тревожной.За медицинской помощью после инцидентов со средствами индивидуальной мобильности обратились 134 человека за первый же месяц сезона покатушек на самокатах и прочих СИМ. Из общего числа пострадавших 88 человек — взрослые и 46 — дети.Наибольшую нагрузку среди травмпунктов Екатеринбурга приняла ЦГБ №2, куда обратились 34 пациента со средней степенью тяжести травм. В ЦГБ №36 зафиксировано 20 пострадавших, в ЦГБ №7 — 18. Эти цифры отражают лишь часть общей картины по всей Свердловской области.Особую обеспокоенность вызывает у Минздрава и ГИБДД ситуация с несовершеннолетними. В приёмно-диагностическое отделение ДГКБ №9 обратились 40 детей с травмами различной степени тяжести. Показательно, что 39 из них управляли средствами индивидуальной мобильности самостоятельно — и лишь один ребёнок пострадал в результате наезда. Это означает, что основная причина детского травматизма — не лихачи на самокатах, а отсутствие навыков безопасного вождения у самих детей.В этом году к привычной статистике прибавились инциденты с электровелосипедами — новым и всё более популярным видом СИМ. Один из водителей электровелосипеда в настоящее время находится в реанимационном отделении ЦГБ №24.Несложно предсказать, что с потеплением и началом детских каникул ситуация с СИМ в Екатеринбурге и городах области будет только ухудшаться и количество подобных ДТП стремительно возрастёт.