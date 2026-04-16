В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Минувшей ночью, около полуночи, в Екатеринбурге на пешеходном переходе возле дома на Зенитчиков, 98 сбили мужчину.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, пешеход попал под колёса «ВАЗ-21052» под управлением 20-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Его личность устанавливается.
Известно, что у водителя «ВАЗа» стаж два года. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, пешеход попал под колёса «ВАЗ-21052» под управлением 20-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,
– сказали в пресс-группе.
Его личность устанавливается.
Известно, что у водителя «ВАЗа» стаж два года. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
