В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков





– сказали в пресс-группе. «От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью, около полуночи, в Екатеринбурге на пешеходном переходе возле дома на Зенитчиков, 98 сбили мужчину.Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, пешеход попал под колёса «ВАЗ-21052» под управлением 20-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.Его личность устанавливается.Известно, что у водителя «ВАЗа» стаж два года. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Мероприятие для возрастной категории 18+