В Екатеринбурге второй день ищут 11-летнего мальчика





– пишут волонтёры. «Сейчас зона поиска расширяется, рассматривается версия, что он мог уехать на автобусе в другой район Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге второй день идут поиски 11-летнего Мусо Батирова. Мальчик вышел из школы около 14.30 и пропал.Мальчик ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светлую кофту, тёмно-синие брюки и чёрные ботинки.По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», Мусо всегда приходил домой вовремя и никогда не пропадал. Сейчас его ищут более 30 добровольцев и сотрудники полиции.Всех, кто может что-либо знать о пропавшем мальчике, просят звонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.Мероприятие для возрастной категории 18+