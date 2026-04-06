Два человека утонули в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области специалисты МЧС достали из водоёмов два тела. Сообщается, что оба погибших утонули.
Первое тело обнаружили в реке Пышма в Талицком округе, а второе достали из озера Шарташ, рассказали в главном управлении МЧС по региону.
Напомним, в начале месяца на Режевском пруду под лёд провалились трое детей: утонула восьмилетняя девочка.
«По обоим происшествиям проводятся оперативно-следственные мероприятия»,
– сообщили в пресс-службе спасателей.
