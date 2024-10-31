Возрастное ограничение 18+
В Талице в двухметровой яме с водой утонул девятилетний мальчик
Фото: прокуратура Свердловской области
В Талице прокуратура выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей вчера, 4 ноября, около 16.30. Примерно в это время в двухметровой яме, наполненной водой утонул девятилетний мальчик.
По предварительным данным, ребёнок шел в магазин, но случайно упал в яму, выкопанную для будущей линии газопровода, так как она не была ничем огорожена. Самостоятельно выбраться он не мог, поблизости тоже никого не было. Родители заподозрили неладное только через час, и пошли искать сына. В 17.40 они нашли его в яме без признаков жизни. Супруги отвезли ребёнка в приемное отделение районной больницы, но, к сожалению, мальчику уже было не помочь.
Сейчас прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщают в ведомстве.
По предварительным данным, ребёнок шел в магазин, но случайно упал в яму, выкопанную для будущей линии газопровода, так как она не была ничем огорожена. Самостоятельно выбраться он не мог, поблизости тоже никого не было. Родители заподозрили неладное только через час, и пошли искать сына. В 17.40 они нашли его в яме без признаков жизни. Супруги отвезли ребёнка в приемное отделение районной больницы, но, к сожалению, мальчику уже было не помочь.
Сейчас прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщают в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
28 октября 2024
28 октября 2024
В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
31 октября 2024
31 октября 2024