Возрастное ограничение 18+

В Талице в двухметровой яме с водой утонул девятилетний мальчик

10.21 Вторник, 5 ноября 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
В Талице прокуратура выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей вчера, 4 ноября, около 16.30. Примерно в это время в двухметровой яме, наполненной водой утонул девятилетний мальчик.

По предварительным данным, ребёнок шел в магазин, но случайно упал в яму, выкопанную для будущей линии газопровода, так как она не была ничем огорожена. Самостоятельно выбраться он не мог, поблизости тоже никого не было. Родители заподозрили неладное только через час, и пошли искать сына. В 17.40 они нашли его в яме без признаков жизни. Супруги отвезли ребёнка в приемное отделение районной больницы, но, к сожалению, мальчику уже было не помочь.

Сейчас прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщают в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области охотник по ошибке застрелил 18-летнюю девушку
31 октября 2024
В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
28 октября 2024
В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
31 октября 2024
Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
03 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:38 22 пожара потушили свердловские спасатели за минувшие сутки
10:21 В Талице в двухметровой яме с водой утонул девятилетний мальчик
09:54 В Академическом районе Екатеринбурга ДТП парализовало трамвайное движение
09:20 Крупный пожар потушили в свердловском посёлке Кармак
20:35 Заречным кошкам срочно требуется новоселье
20:03 Ночью масштабно полыхал банный комплекс в Каменске-Уральском
19:21 Екатеринбургский детский театр помог зооприютам
16:18 Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы
15:25 Сильных осадков в Екатеринбурге в ближайшие три дня можно не ждать
15:07 Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России
15:01 69% объектов культурного наследия Свердловской области подверглись общественному мониторингу
13:41 Музеи Екатеринбурга можно посетить бесплатно четвертого ноября
13:33 Непогода привела к отключению электроэнергии в пригородах Екатеринбурга
13:30 Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова
13:17 Екатеринбургские сотрудники МВД ищут жертв альфонса
13:10 В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход
17:04 На дорогах Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП за сутки из-за гололедицы
16:15 В Свердловской области продолжит бушевать ветер
15:31 Бастрыкин снова взял на контроль жалобы вокруг добычи базальта в свердловском посёлке
15:14 Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката
13:56 В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров
13:31 В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
13:13 В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
12:22 Свердловчанка вновь стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
11:45 В метро Екатеринбурга в ближайшие дни появятся QR-билеты
11:14 Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
Все новости Свердловской области
11:14 В ГД рассмотрят проект, который предлагает информировать водителей о нарушениях красным сигналом
10:30 Путин встретился с врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
17:47 СМИ: милиция в Таджикистане требует от клубов запретить GTA и Counter Strike
17:09 В Черкесске из-под завалов жилого дома извлекли ещё одного погибшего
16:40 Аэропорт Самары не принимает и не отправляет авиарейсы, заявили в Росавиации
15:57 Эльвира Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики
14:34 Песков прокомментировал штраф в два ундециллиона рублей для Google
13:57 Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до четырёх
13:42 На Москву обрушится североатлантический циклон «Мартина», заявил синоптик
13:09 В Казани введут туристический налог
12:24 В Черкесске в жилой пятиэтажке взорвался газ
18:04 Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:52 В ГД внесут законопроект о запрете передвижных цирков с дикими животными
15:54 В Вологодской области алкоголь будут продавать с 12 до 14 часов дня
15:08 В Калмыкии судья получил условный срок по делу о крупном мошенничестве
14:26 В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла
13:20 СК: в Ангарске пантера напала на ребенка, возбуждено уголовное дело
12:50 Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе
12:33 Дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина выписали из больницы
19:42 Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
19:25 Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
18:26 В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
18:09 Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам
16:31 В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка
16:01 За получение взятки от уральского завода арестован генерал Оглоблин, лишь весной 2024 года вышедший из колонии
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
Все новости России и мира
10:41 С 1 по 20 ноября проходит Всероссийский налоговый диктант
10:38 22 пожара потушили свердловские спасатели за минувшие сутки
10:21 В Талице в двухметровой яме с водой утонул девятилетний мальчик
10:19 Неплательщику штрафа из Прикамья заменили наказание на обязательные работы
09:54 В Академическом районе Екатеринбурга ДТП парализовало трамвайное движение
09:20 Крупный пожар потушили в свердловском посёлке Кармак
20:35 Заречным кошкам срочно требуется новоселье
20:03 Ночью масштабно полыхал банный комплекс в Каменске-Уральском
19:21 Екатеринбургский детский театр помог зооприютам
16:18 Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы
15:25 Сильных осадков в Екатеринбурге в ближайшие три дня можно не ждать
15:07 Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России
15:01 69% объектов культурного наследия Свердловской области подверглись общественному мониторингу
13:41 Музеи Екатеринбурга можно посетить бесплатно четвертого ноября
13:33 Непогода привела к отключению электроэнергии в пригородах Екатеринбурга
13:30 Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова
13:17 Екатеринбургские сотрудники МВД ищут жертв альфонса
13:10 В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход
17:04 На дорогах Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП за сутки из-за гололедицы
16:15 В Свердловской области продолжит бушевать ветер
15:31 Бастрыкин снова взял на контроль жалобы вокруг добычи базальта в свердловском посёлке
15:14 Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката
13:56 В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров
13:31 В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
13:13 В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
12:22 Свердловчанка вновь стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK