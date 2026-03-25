Водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Туринском районе





– сообщили в пресс-группе. «В результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля, мужчины 50 и 39 лет, жители Туринского района, от полученных травм скончались на месте происшествия»,

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 29 марта, в Туринском районе на 12-м километре трассы «Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахино», столкнулись легковой Renault Logan и грузовик «Дизель-С». В результате погибли всех, кто был в Renault.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, аварию спровоцировал водитель Logan – 34-летний мужчина без водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением на затяжном повороте и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, везший лесоматериалы.Был ли водитель Renault пьян, установят по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Мероприятие для возрастной категории 18+