Водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Туринском районе

10.44 Понедельник, 30 марта 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В воскресенье, 29 марта, в Туринском районе на 12-м километре трассы «Туринск – Урусова – Благовещенское – Кондрахино», столкнулись легковой Renault Logan и грузовик «Дизель-С». В результате погибли всех, кто был в Renault.

Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, аварию спровоцировал водитель Logan – 34-летний мужчина без водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением на затяжном повороте и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, везший лесоматериалы.

«В результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля, мужчины 50 и 39 лет, жители Туринского района, от полученных травм скончались на месте происшествия»,

– сообщили в пресс-группе.



Был ли водитель Renault пьян, установят по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
