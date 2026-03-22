В Краснотурьинске ночью водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около часа ночи, в Краснотурьинске в микрорайоне «Малая Шахта» вблизи дома № 6 по улице Мира 24-летний водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода.
Личность погибшего пока не установили.
По данным УГИБДД по Свердловской области, пешеход мог идти по тротуару, но он шёл в полуметре от края проезжей части. Отмечается, что погибший был в тёмной одежде, и световозвращающих элементов на ней не имел.
По словам водителя, из-за света фар встречного автомобиля он не сразу заметил пешехода и поздно затормозил.
По факту аварии проводится проверка.
