Жительницу Нижнего Тагила приговорили к общественным работам за финансирование нежелательных организаций
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местную жительницу осудили за денежные переводы человеку, который был связан с организациями, признанными нежелательными в России.
По данным объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре 2022 года женщина сделала пять переводов на сумму 2 500 рублей. Подозрительные переводы привлекли внимание правоохранительных органов. Позже в ходе расследования удалось установить личность человека, которому тагильчанка переводила деньги.
Женщина отрицала свою вину, утверждая, что не знала о статусе организаций, но у суда были доказательства, опровергающие её слова.
Её признали виновной по части 2 статьи 284.1 УК РФ («Финансирование нежелательной организации») и приговорили к 250 часам общественно полезных работ. Отмечается, что суд учёл положительную характеристику женщины и отсутствие у подсудимой предыдущих правонарушений. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре 2022 года женщина сделала пять переводов на сумму 2 500 рублей. Подозрительные переводы привлекли внимание правоохранительных органов. Позже в ходе расследования удалось установить личность человека, которому тагильчанка переводила деньги.
«Он подтвердил своё участие в деятельности данных иностранных организаций, а также использование поступивших на его счёт денег для обеспечения деятельности этих организаций»,
– рассказали пресс-службе.
Женщина отрицала свою вину, утверждая, что не знала о статусе организаций, но у суда были доказательства, опровергающие её слова.
Её признали виновной по части 2 статьи 284.1 УК РФ («Финансирование нежелательной организации») и приговорили к 250 часам общественно полезных работ. Отмечается, что суд учёл положительную характеристику женщины и отсутствие у подсудимой предыдущих правонарушений. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2026
С осуждённых за поджог квартиры пенсионерки-волонтёра в Нижнем Тагиле взыскали миллион рублей
22 апреля 2026
Шестерых вымогателей осудили в Красноуфимске
24 апреля 2026