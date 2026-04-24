Руководителей «УралДорТехнологий» признали виновными в хищении 48,5 млн рублей при уборке дорог
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области управляющего компании «УралДорТехнологии» Романа Жданова и экс-директора этой же организации Светлану Тамбовцеву признали виновными в мошенничестве при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог.
Как рассказали в областном СК, они использовали своё служебное положение для хищения более 48 миллионов рублей у «Управления автомобильных дорог» при исполнении контракта на обслуживание региональных дорог, который госучреждение заключило с ООО «УралДорТехнологии» в 2020 году. Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя в сговоре, имитировали уборку дорог, используя несуществующую технику для снегоочистки.
По версии следствия, таким образом в 2022-2023 годах заказчик перечислил подрядчику более 48 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению.
Суд назначил Жданову два года колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей, а Тамбовцевой – три года условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в областном СК, они использовали своё служебное положение для хищения более 48 миллионов рублей у «Управления автомобильных дорог» при исполнении контракта на обслуживание региональных дорог, который госучреждение заключило с ООО «УралДорТехнологии» в 2020 году. Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя в сговоре, имитировали уборку дорог, используя несуществующую технику для снегоочистки.
«Данные о том, что эта техника якобы осуществляла указанную работу, фиксировались навигационным контролем и в дальнейшем были включены в отчётную документацию, предоставленную заказчику в рамках госконтракта»,
– объяснили в СК.
По версии следствия, таким образом в 2022-2023 годах заказчик перечислил подрядчику более 48 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению.
Суд назначил Жданову два года колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей, а Тамбовцевой – три года условно со штрафом в 100 тысяч рублей.
