Двух екатеринбуржцев обвиняют в покушении на убийство нескольких человек





– сказал Шульга. «Реализовать умысел сообщники не смогли, так как возгорание было вовремя замечено находившимися в доме гражданами, которые покинули жилище и вызвали сотрудников МЧС»,





– поведал Горелых. «Гражданина, который значится в деле как исполнитель, задержали в Ревде, а его сообщника в Екатеринбурге. Чтобы фигуранты, что называется, не вильнули хвостом и не отчебучили какой-нибудь фокус при задержании, сыщики прибегли к помощи своих боевых братьев из подразделения СОБР региональной Росгвардии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге двух местных жителей обвиняют в поджоге гаража и покушении на убийство нескольких человек.По версии следствия, рано утром 25 ноября 2025 года обвиняемые подожгли гараж, пристроенный к дому на улице Скальной, чтобы убить людей, которые в нём жили. По словам старшего помощника руководителя областного СК Александра Шульги, один из фигурантов пошёл на преступление, потому что ему заплатили, а второй хотел расправиться с одним из потерпевших из-за давнего конфликта.Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что нашли поджигателей сыщики уголовного розыска ОП №13.Мероприятие для возрастной категории 18+