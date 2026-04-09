Фигуранту межрегионального дела о коррупции в сфере общественного транспорта дали 7 лет колонии
Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
Экс-ведущего инженера материально-технического снабжения филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика судья Железнодорожного суда Екатеринбурга Александр Сахарных признал виновным в получении взяток (часть 5 статьи 290 УК) и приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Также суд назначил ему штраф в размере 2 миллиона 642 тысячи 295 рублей с запретом на 5 лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, в органах местного самоуправления, сообщили (https://t.me/ekboblsud/5950) в пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, которую поддержал суд, взятки сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» (помимо Фурсика это был директор филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров) давали московские компании ООО «НитАвто», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «Техно-бус», о передаче взяток в 2020 году договорился их представитель Владимир Янцов. В итоге компании поставляли ЕМУП «Гортранс» запчасти для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. В партиях из-за этого могли быть б/у запчасти, которые в документации проходили как новые.
Вокруг ООО «НитАвто», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «Техно-бус», согласно версии следствия, сформировалась ОПГ, которая взятками подкупила сотрудников сразу в нескольких регионах.
7 лет колонии стало «стандартным» сроком для приговоров в отношении сотрудников муниципальных предприятий в сфере общественного транспорта, получавших взятки от подмосковного ОПГ — в начале апреля экс-заместитель гендиректора по финансово-экономической деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка этого предприятия Сергей Семушев получили по 7 лет за заключение коррупционных договоров на поставку автозапчастей в Перми. Те же 7 лет получил экс-директор филиала »Автобусные перевозки» екатеринбургского «Гортранса» Александр Хабаров.
Началось же расследование с выявления картельного сговора между «НитАвто», «КомТрансМаркет» и «Техно-бус» управлением ФАС по Московской области. Компании тогда наказали штрафом за то, что в результате устного соглашения они не позволили снизить цены на торгах, проведённых предприятиями в разных регионах России. Екатеринбургский «Гортранс» среди них не значился, зато там были упомянуты МУП «Ростовская транспортная компания», «Верхневолжское автотранспортное предприятие», МУП «СочиАвтоТранс», ГКУ Республики Крым «Автобаза СМ Республики Крым» и ГУП Республики Крым «КрымТроллейбус».
