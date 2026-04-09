Возрастное ограничение 18+

Фигуранту межрегионального дела о коррупции в сфере общественного транспорта дали 7 лет колонии

15.27 Пятница, 17 апреля 2026
Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Экс-ведущего инженера материально-технического снабжения филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика судья Железнодорожного суда Екатеринбурга Александр Сахарных признал виновным в получении взяток (часть 5 статьи 290 УК) и приговорил к 7 годам колонии строгого режима.

Также суд назначил ему штраф в размере 2 миллиона 642 тысячи 295 рублей с запретом на 5 лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, в органах местного самоуправления, сообщили (https://t.me/ekboblsud/5950) в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, которую поддержал суд, взятки сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» (помимо Фурсика это был директор филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров) давали московские компании ООО «НитАвто», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «Техно-бус», о передаче взяток в 2020 году договорился их представитель Владимир Янцов. В итоге компании поставляли ЕМУП «Гортранс» запчасти для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. В партиях из-за этого могли быть б/у запчасти, которые в документации проходили как новые.

Вокруг ООО «НитАвто», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «Техно-бус», согласно версии следствия, сформировалась ОПГ, которая взятками подкупила сотрудников сразу в нескольких регионах.

7 лет колонии стало «стандартным» сроком для приговоров в отношении сотрудников муниципальных предприятий в сфере общественного транспорта, получавших взятки от подмосковного ОПГ — в начале апреля экс-заместитель гендиректора по финансово-экономической деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка этого предприятия Сергей Семушев получили по 7 лет за заключение коррупционных договоров на поставку автозапчастей в Перми. Те же 7 лет получил экс-директор филиала »Автобусные перевозки» екатеринбургского «Гортранса» Александр Хабаров.

Началось же расследование с выявления картельного сговора между «НитАвто», «КомТрансМаркет» и «Техно-бус» управлением ФАС по Московской области. Компании тогда наказали штрафом за то, что в результате устного соглашения они не позволили снизить цены на торгах, проведённых предприятиями в разных регионах России. Екатеринбургский «Гортранс» среди них не значился, зато там были упомянуты МУП «Ростовская транспортная компания», «Верхневолжское автотранспортное предприятие», МУП «СочиАвтоТранс», ГКУ Республики Крым «Автобаза СМ Республики Крым» и ГУП Республики Крым «КрымТроллейбус».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
09 апреля 2026
Экс-депутата дегтярской думы осудили за дачу взятки
10 апреля 2026
Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
14 апреля 2026
Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
14 апреля 2026

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:51 Двух екатеринбуржцев обвиняют в покушении на убийство нескольких человек
16:48 На Авито появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota
15:38 Жители Свердловской области разместили более 400 объявлений на Авито с тегом #яПомогаю для помощи Дагестану
15:27 Фигуранту межрегионального дела о коррупции в сфере общественного транспорта дали 7 лет колонии
15:11 Дела 602 «зайцев» готовы к передаче в суды Екатеринбурга
14:38 В Екатеринбурге в суд передали дело о хищении 634 млн при муниципальном контракте
13:21 Облсуд ужесточил наказание экс-чиновнице из Каменского района по делу о взятках
13:07 Лесной пожар площадью 23 гектаров тушат в Свердловской области
13:01 Почти на 30% сократилось количество преступлений в Каменском районе
12:04 «Антитеррор Урал» и ФСБ сообщают о всплеске фейков в интернете
11:38 В Свердловской области выбрали подрядчика для строительства здания фабрики микроэлектроники
10:26 Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
10:02 В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам
09:29 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков
21:12 В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
20:26 Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
20:01 В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру
19:14 На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир
18:27 Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
18:02 Менеджеры по маркетплейсам чаще всех упоминают ИИ-навыки в резюме
17:56 Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
17:31 60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»
16:30 Прокуратура обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха
16:03 Подросток не справился с мопедом и попал в ДГКБ Екатеринбурга
15:46 Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» собрали более пяти млн рублей на оборудование для ОДКБ Екатеринбурга
15:15 Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:51 Двух екатеринбуржцев обвиняют в покушении на убийство нескольких человек
16:48 На Авито появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota
15:38 Жители Свердловской области разместили более 400 объявлений на Авито с тегом #яПомогаю для помощи Дагестану
15:27 Фигуранту межрегионального дела о коррупции в сфере общественного транспорта дали 7 лет колонии
15:11 Дела 602 «зайцев» готовы к передаче в суды Екатеринбурга
14:38 В Екатеринбурге в суд передали дело о хищении 634 млн при муниципальном контракте
13:21 Облсуд ужесточил наказание экс-чиновнице из Каменского района по делу о взятках
13:07 Лесной пожар площадью 23 гектаров тушат в Свердловской области
13:01 Почти на 30% сократилось количество преступлений в Каменском районе
12:04 «Антитеррор Урал» и ФСБ сообщают о всплеске фейков в интернете
11:38 В Свердловской области выбрали подрядчика для строительства здания фабрики микроэлектроники
10:26 Уральские врачи помогли девочке из Режа вернуться к танцам после перелома позвоночника
10:02 В Североуральске отец сразу погасил более 630 тысяч долга по алиментам
09:29 В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода на улице Зенитчиков
21:12 В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
20:26 Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
20:01 В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру
19:14 На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир
18:27 Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
18:02 Менеджеры по маркетплейсам чаще всех упоминают ИИ-навыки в резюме
17:56 Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
17:31 60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»
16:30 Прокуратура обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха
16:03 Подросток не справился с мопедом и попал в ДГКБ Екатеринбурга
15:46 Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» собрали более пяти млн рублей на оборудование для ОДКБ Екатеринбурга
15:15 Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK