В Екатеринбурге в суд передали дело о хищении 634 млн при муниципальном контракте
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура передала в суд уголовное дело о хищении более 634 миллионов рублей при исполнении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, фигурантом стал руководитель ООО «УралДорТехнологии», обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, заключая контракт с контракт с МКУ «Управление капитального строительства» на строительство дорожной инфраструктуры в микрорайоне «Солнечный» в апреле 2023 года, он не собирался исполнять свои обязательства.
В материалах дела говорится, что обвиняемый, получив аванс в размере 50% от стоимости контракта, дал указание перевести деньги на счета подконтрольных ему организаций.
Известно, что на имущество организации был наложен арест, в том числе на 87 единиц строительной техники на 440 миллионов рублей.
Уголовное дело рассмотрят в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
«При этом он вводил в заблуждение представителей заказчика, предоставляя заведомо подложные документы о фактически не выполненных работах. В результате администрации Екатеринбурга причинён ущерб в размере свыше 634 миллионов рублей»,
– заявили в прокуратуре.
