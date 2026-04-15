Возрастное ограничение 18+
Почти на 30% сократилось количество преступлений в Каменском районе
Фото предоставлено Валерием Горелых
Полиция Каменска-Уральского отчиталась об итогах работы за первый квартал 2026 года. По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, за отчётный период количество преступлений снизилось на 27,6% (462), в том числе общеуголовной направленности – на 22,6% (444).
Отдельно подчёркивается, что в Каменском районе в два раза снизилось число убийств (-50,0%; с 4 до 2), а преступлений против половой неприкосновенности стало меньше более чем на четверть (-28,6%; 5).
При этом вырос подростковый криминал. Количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось более чем в три раза (+233,3%; с 3 до 10), в том числе в организованных группах (5; ранее такие преступления не фиксировались). Отдельно подчёркивается, что при общем снижении количества преступлений против подростков (-10,8%; 33) выросло число деяний насильственного характера (+41,7%; 17).
«Не регистрировались умышленные причинение тяжкого вреда здоровью со смертью потерпевшего, а также изнасилования»,
– заявил полковник Горелых.
При этом вырос подростковый криминал. Количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось более чем в три раза (+233,3%; с 3 до 10), в том числе в организованных группах (5; ранее такие преступления не фиксировались). Отдельно подчёркивается, что при общем снижении количества преступлений против подростков (-10,8%; 33) выросло число деяний насильственного характера (+41,7%; 17).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
