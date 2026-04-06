Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района





– рассказал Горелых. «Предсказуемый финал наступил в 23.05. К счастью, никто не пострадал. Лишь "ВАЗ" нарушителя и полицейская "Шкода Октавия" от столкновения получили механические повреждения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серовском районе патрульным пришлось больше часа гонялись за лихачом по трассам и городским дорогам.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, погоня началась в 21.43. Получив сообщение о лихаче на серебристом «ВАЗ-2109» в посёлке Ключевой под Серовом, наряд ДПС выдвинулся на проверку, но уже в черте города они заметили водителя с агрессивной манерой вождения. С помощью громкоговорителя от него потребовали остановиться, но серебристая машина рванула в сторону трассы «Серов – Североуральск – Ивдель». В погоне лихач был на грани от того, чтобы устроить ДТП.Удалось остановить серебристый «ВАЗ», когда лихач резко повернул обратно. Подгадав подходящий момент, полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемёта «Кедр» и ПМ, и, не дождавшись реакции от «шумахера», открыли прицельный огонь по колёсам.Лихачом оказался 31-летний мужчина, работающий сварщиком в местной фирме. Водительского удостоверения у него не было. Алкотестер показал 0,605 мг/л выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму. На нарушителя составили шесть протоколов, после чего задержали.Известно, что у задержанного много судимостей, в числе по статьям 158, 166, 116 и 163 УК РФ. По данным полиции, в тот же день, то есть до погони, у мужчины был конфликт с женщиной – её избили, после чего пытались затолкать в багажник злополучной «девятки». В ситуации разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+