Возрастное ограничение 18+

Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района

13.09 Среда, 15 апреля 2026
Фото предоставлено Валерием Горелых
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Серовском районе патрульным пришлось больше часа гонялись за лихачом по трассам и городским дорогам.

Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, погоня началась в 21.43. Получив сообщение о лихаче на серебристом «ВАЗ-2109» в посёлке Ключевой под Серовом, наряд ДПС выдвинулся на проверку, но уже в черте города они заметили водителя с агрессивной манерой вождения. С помощью громкоговорителя от него потребовали остановиться, но серебристая машина рванула в сторону трассы «Серов – Североуральск – Ивдель». В погоне лихач был на грани от того, чтобы устроить ДТП.

Удалось остановить серебристый «ВАЗ», когда лихач резко повернул обратно. Подгадав подходящий момент, полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемёта «Кедр» и ПМ, и, не дождавшись реакции от «шумахера», открыли прицельный огонь по колёсам.

«Предсказуемый финал наступил в 23.05. К счастью, никто не пострадал. Лишь "ВАЗ" нарушителя и полицейская "Шкода Октавия" от столкновения получили механические повреждения»,

– рассказал Горелых.


Лихачом оказался 31-летний мужчина, работающий сварщиком в местной фирме. Водительского удостоверения у него не было. Алкотестер показал 0,605 мг/л выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму. На нарушителя составили шесть протоколов, после чего задержали.

Известно, что у задержанного много судимостей, в числе по статьям 158, 166, 116 и 163 УК РФ. По данным полиции, в тот же день, то есть до погони, у мужчины был конфликт с женщиной – её избили, после чего пытались затолкать в багажник злополучной «девятки». В ситуации разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK