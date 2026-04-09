Возрастное ограничение 18+
Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
Фото: УТ МВД России по УрФО
В Нижнем Тагиле 37-летнего железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов на 225 тысяч рублей.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, мужчину остановили для проверки, когда он выходил с предприятия после рабочей смены. Полицейские нашли у него в рюкзаке три железнодорожные колодки и задержали его.
Позже в квартире подозреваемого сотрудники полиции нашли 2 459 втулок различных диаметров, 42 металлические прокладки, 61 подвижную планку и ещё 6 колодок.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, мужчину остановили для проверки, когда он выходил с предприятия после рабочей смены. Полицейские нашли у него в рюкзаке три железнодорожные колодки и задержали его.
Позже в квартире подозреваемого сотрудники полиции нашли 2 459 втулок различных диаметров, 42 металлические прокладки, 61 подвижную планку и ещё 6 колодок.
«Как установили следователи, в течение года железнодорожник во время рабочей смены неоднократно похищал детали и складывал в свой рюкзак, а затем выносил с предприятия. Похищенное имущество РЖД гражданин складировал, чтобы в дальнейшем продать, но не успел»,
– рассказали в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
