



– рассказали в управлении.

«Как установили следователи, в течение года железнодорожник во время рабочей смены неоднократно похищал детали и складывал в свой рюкзак, а затем выносил с предприятия. Похищенное имущество РЖД гражданин складировал, чтобы в дальнейшем продать, но не успел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 37-летнего железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов на 225 тысяч рублей.Как сообщили Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, мужчину остановили для проверки, когда он выходил с предприятия после рабочей смены. Полицейские нашли у него в рюкзаке три железнодорожные колодки и задержали его.Позже в квартире подозреваемого сотрудники полиции нашли 2 459 втулок различных диаметров, 42 металлические прокладки, 61 подвижную планку и ещё 6 колодок.Мероприятие для возрастной категории 18+