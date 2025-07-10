Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле

«Фергане Аббасовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. 14 июля по данному уголовному делу состоялось предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу назначено на 21 июля. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании»,