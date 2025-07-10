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Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Рассматривать уголовного дела матери братьев-школьников, которые 29 декабря 2023 года избили своих одноклассников, начнут в понедельник, 21 июля 2025 года, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области. Заседание пройдёт закрытым.
По версии следствия, женщина, став свидетелем драки, не только не прекратила её, но и приняла в ней участие.
Напомним, в последние дни 2023 года братья устроили «разборки» со своими ровесниками. Вместе с ними была их мать. Одного мальчика ударили в лицо, но сильнее всего досталось девочке – она с сотрясение головного мозга и сильными ушибами попала в больницу.
По данному факту в отношении подростков было возбуждено уголовное дело, но спустя полгода со школьников сняли обвинения. Судить за хулиганство стали мать мальчиков.
Об этом сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области. Заседание пройдёт закрытым.
«Фергане Аббасовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. 14 июля по данному уголовному делу состоялось предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу назначено на 21 июля. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании»,
– говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина, став свидетелем драки, не только не прекратила её, но и приняла в ней участие.
Напомним, в последние дни 2023 года братья устроили «разборки» со своими ровесниками. Вместе с ними была их мать. Одного мальчика ударили в лицо, но сильнее всего досталось девочке – она с сотрясение головного мозга и сильными ушибами попала в больницу.
По данному факту в отношении подростков было возбуждено уголовное дело, но спустя полгода со школьников сняли обвинения. Судить за хулиганство стали мать мальчиков.
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