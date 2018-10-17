Глеб Самойлов: «Эту деградацию не остановить»

12:15 | 23.10.2018

Фото: vk.com

Рок-идол – о поэзии, музыке и главном в своей жизни

В октябре легендарный Глеб Самойлов презентовал в Екатеринбурге новый альбом группы The Matrixx «Здравствуй». С нами рок-идол поделился своим мнением о повальной деградации, о своей «подвальной» музыке, о нынешнем состоянии поэзии и главное – об отношении к самому себе.





– В одном из интервью вы сказали, что сейчас идёт деградация поколений. По вашему мнению, это из-за увлечения энтропией. А вы сами как-то пытались повлиять на то, чтобы деградацию поколения остановить?



– Против энтропии не поборешься – на то она и энтропия. Деградация сейчас наблюдается как нравственная, так и интеллектуальная. Я тоже деградирую. Как остановить этот процесс – понятия не имею. Знал бы – тогда я, наверное, был бы президентом всея Руси. И всего мира. И всей Вселенной.



– Вашу музыку слушают представители разных поколений, которые выросли в период неодинаковых политических ситуаций. Если поколение, выросшее в Советском Союзе, знает, что такое гос.идеология и против чего они бунтовали, то сейчас молодежи в принципе разрешено все, что не запрещено законом. Чем, на ваш взгляд, отличаются поклонники вашего творчества разных поколений?



– А в принципе почти ничем. Они также привыкли жить в рабстве. А вообще, я не могу дать конкретную характеристику поклонникам нашей группы. Уникален ведь каждый, правильно? На каждом концерте я вижу всех, и все они – абсолютно разные люди.



– Сейчас многие молодые музыкальные коллективы говорят о том, что если бы в Екатеринбурге сохранился рок-клуб, они бы не вошли в него, а пошли бы своей дорогой. Как вы думаете, это было бы правильным решением?



– Сейчас – да. Поэтому он и не сохранился – все дороги были уже открыты, по крайней мере, номенклатурно. И все так и сделали – пошли своими дорогами. Я сам застал самый финал свердловского рок-клуба, и в его жизни никогда не участвовал.



– Начинающие музыкальные группы когда-либо обращались к вам за помощью?



– Это было давно. Сейчас ко мне никто с таким не обращается. Да и как я могу им помочь? У меня самого группа молодая, нам исполнилось всего восемь лет. Нас-то раскрутить невозможно, поэтому мы не раскручиваем группу и играем какую-то музыку такую… подвальную. Пока что широкий зритель не востребовал нас. И, думаю, не востребует никогда. Поэтому что я могу посоветовать молодым группам? Ничего. Слово доброе сказать – да, могу.



– Как вы думаете, какими должны быть хорошими стихи? Честными?



– Нужно писать о себе и своём восприятии мира. Я уверен: любой человек пишет о себе. Я пишу стихи так же, как и все остальные. Только более откровенно. А свои ненастоящие стихи я просто не помню, точнее, чувствую их и стараюсь сразу же забыть.

Вообще, я не умею воспринимать стихи отдельно – ни свои, ни чужие. Поэтому я смог оценить творчество поэта Алексея Никонова только когда он читал стихи вживую – тогда мы и познакомились. Выступающий со своими стихами – это немного другое, чем просто напечатанные слова.



– А как вы думаете, остались ли после Ильи Кормильцева «большие» поэты?



– Знаете, я думаю, его в принципе нельзя воспринимать отдельно как поэта, как редактора, как переводчика. Он был и тем, и другим – и всё это сразу. Плюс ко всему он был большим коммуникатором – через него пересекались огромное множество людей с разными мнениями. Помимо Кормильцева, я такой фигуры не знаю.



– Как вы относитесь к оценке стихотворений?



– Из меня критик плохой, на самом деле. Я работаю по принципу «нравится – не нравится». Для меня главное, чтобы меня что-то поразило. Разбирать то, что мне не понравилось, по частям я просто не могу. А разбирать то, что меня поразило – невозможно. Поскольку не имеет никакого смысла то, чем оно меня поразило. Главное, что это случилось.



– А как вы вообще относитесь к редактуре стихов?



– К своей редактуре я отношусь положительно. А чтобы кто-то меня редактировал – нет! Чтобы кто-то менял мои мысли, мои чувства, даже мой язык, если он корявый? Нет, не хочу.



– Чем вы заняты сейчас помимо музыки?



– Я загружен другими видами общественной деятельности – самоорганизацией и организацией пространства вокруг себя. Сейчас память становится всё уже и уже, «оперативка» всё меньше и меньше. Поэтому сейчас я стараюсь решать в первую очередь свои задания, шаг за шагом.



– А интересуетесь ли вы чужими жизнями? Новости читаете?



– Новостями не интересуюсь вообще. Ну, иногда я захожу, вижу в новостных лентах каких-то абсолютно неизвестных мне людей, чья жизнь мне не интересна. Мне не интересны новости, учитывая то, как их подают.



Помню, на каком-то сайте увидел: «Срочная новость! Срочная новость!». Читаю – а там какая-то ерунда, каждый чем-то грозит стране. Но я пойму, что это обо мне, только тогда, когда ядерная бомба разорвётся под моим окном. У меня своя жизнь.